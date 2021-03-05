Германия заплатит владельцам АЭС за их закрытие 2,4 млрд евро [ Редактировать ]
Источник: wikipedia.org
Федеральное правительство Германии заключило соглашения с четырьмя энергетическими компаниями относительно размера компенсации за досрочное закрытие принадлежащих им атомных электростанций. Об этом говорится в заявлении немецкого министерства экономики и энергетики.
Компании EnBW, E.ON/PreussenElectra, RWE и Vattenfall получат в общей сложности 2,4 млрд евро за закрытие шести АЭС. Наибольшую сумму компенсации получит шведская Vattenfall - 1,4 млрд евро.
Выплаты должны компенсировать энергетикам убытки из-за прекращения производства электроэнергии. Со своей стороны они должны будут отозвать все судебные иски против немецких властей.
Напомним, что власти ФРГ приняли решение о постепенном закрытии всех 17 АЭС на территории страны в 2011 году после катастрофы на атомной электростанции "Фукусима" в Японии. Все АЭС должны быть выведены из эксплуатации в 2022 году.
Недавно Европарламент принял резолюцию, которая требует остановить запуск Белорусской АЭС в Островце. Такое решение принято из-за опасений, связанных с безопасностью первой в Беларуси АЭС.
Ранее сообщалось, что на Хмельницкой АЭС достроят два энергоблока - №3 и №4. Их строительство было заморожено в 1990 году из-за моратория на строительство новых АЭС. На данном этапе строительная готовность энергоблоков ХАЭС составляет 75% для №3 и 15% для №4.
по теме
"Северный поток-2" представляет собой расширенную версию действующего трубопровода "Северный поток". Новый газопровод протяженностью 1230 км прокладывают по дну Балтийского моря от побережья России до Германии. Его строительство завершено на 95%
Німеччина переглянула позицію щодо вакцинації людей похилого віку сироваткою AstraZeneca. Які рекомендації діють нині? І чому через AstraZeneca сваряться Італія та Австралія?
Водночас кілька фінансових установ, до яких звертався російський канал, або проігнорували запити, або відмовилися відкривати рахунки
У німецькому "Комерцбанк" заявили, що до 31 травня припинять всі фінансові операції російських ЗМІ
І в продовження дипломатичної теми. Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів В'єтнаму, Бразилії та Італії. З дипломатами президент обговорив подальшу співпрацю між країнами