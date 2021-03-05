Федеральное правительство Германии заключило соглашения с четырьмя энергетическими компаниями относительно размера компенсации за досрочное закрытие принадлежащих им атомных электростанций. Об этом говорится в заявлении немецкого министерства экономики и энергетики.

Компании EnBW, E.ON/PreussenElectra, RWE и Vattenfall получат в общей сложности 2,4 млрд евро за закрытие шести АЭС. Наибольшую сумму компенсации получит шведская Vattenfall - 1,4 млрд евро.

Выплаты должны компенсировать энергетикам убытки из-за прекращения производства электроэнергии. Со своей стороны они должны будут отозвать все судебные иски против немецких властей.

Читайте также Авария на ЧАЭС: рассекречены документы КГБ

Напомним, что власти ФРГ приняли решение о постепенном закрытии всех 17 АЭС на территории страны в 2011 году после катастрофы на атомной электростанции "Фукусима" в Японии. Все АЭС должны быть выведены из эксплуатации в 2022 году.

Недавно Европарламент принял резолюцию, которая требует остановить запуск Белорусской АЭС в Островце. Такое решение принято из-за опасений, связанных с безопасностью первой в Беларуси АЭС.

Ранее сообщалось, что на Хмельницкой АЭС достроят два энергоблока - №3 и №4. Их строительство было заморожено в 1990 году из-за моратория на строительство новых АЭС. На данном этапе строительная готовность энергоблоков ХАЭС составляет 75% для №3 и 15% для №4.