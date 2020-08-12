На Хмельницкой АЭС достроят два энергоблока [ Редактировать ]
До конца текущего года будет окончательно утвержден проект достройки энергоблоков №3 и №4 на "Хмельницкой атомной электростанции". Об этом в своем блоге сообщил временный и.о. президента "НАЭК Энергоатом" Петр Котин.
НАЭК "Энергоатом" не просто выживать, но и развиваться. Делать это мы можем, среди прочего, внедряя амбициозные инвестиционные проекты, крайне важны не просто для атомной отрасли, но и для экономики страны в целом. Один из таких проектов до конца текущего года выйти на этап окончательного утверждения. Речь идет о достройке двух энергоблоков Хмельницкой АЭС - №3 и №4.
Строительство энергоблока №3 ХАЭС было начато в сентябре 1985 года, энергоблока №4 - в июне 1986-го. Они проектировались с мощностью 1000 МВт каждый, с реакторной установкой ВВЭР-1000/В-320. Однако в 1990 году работы были приостановлены из-за моратория на строительство новых АЭС. На данном этапе строительная готовность энергоблоков ХАЭС составляет 75% для №3 (там смонтировано около 85 единиц оборудования: баки, теплообменники, фильтры и т.д.) и 15% для №4.
Строительство заморожено из-за отсутствия заключения Минприроды о влиянии энергоблоков на окружающую среду.
Почему же проект по достройке энергоблоков №3 и №4 ХАЭС действительно стратегический для государства? Во-первых, увеличение объемов производства электроэнергии позволит оставить тариф для потребителей доступным и обеспечит баланс и устойчивость энергосистемы страны. А это означает гарантию энергетической безопасности государства и стабильность экономической ситуации. Во-вторых, проект создаст тысячи дополнительных рабочих мест.
Специалисты посчитали, что общая стоимость достройки энергоблоков №3 и №4 ХАЭС составит в текущих ценах 76,8 млрд грн. Рассматривается возможность привлечения средств со вторым по размеру активов банком Великобритании BARCLAYS, были проведено переговоры с компанией Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) и Китайской национальной ядерной корпорацией (CNNC).
Ранее сообщалось, что "Энергоатом" будет покупать уран во Франции вместо России.
по теме
Генерация долгов "Центрэнерго" грозит крахом угледобывающей отрасли и увеличением закупок российского газа
Сегодня "Центрэнерго" - единственный потребитель добываемого на государственных шахтах угля. Если предприятие не сможет работать или оплачивать сырье - все они останутся без работы
Рынок электроэнергии заработает по-новому: Кабмин изменил правила
В среду, 5 августа, Кабинет министров внес изменения в "Положение о возложении специальных обязательств на участников рынка электрической энергии"
Зеленський підписав закон щодо зниження ставки на зелену енергетику
Відтепер тариф на встановлення сонячних станцій стане меншим на 15 відсотків. Як зазначають в Кабміні, це дозволить державі економити майже 7 мільярдів гривень щороку
Навколо Києва збудують нову обхідну дорогу
Нову обхідну дорогу побудують навколо Києва. Проєкт представили сьогодні в межах "Великого будівництва". Реалізувати планують до 2025 року
Пандемія COVID-19: чи може Україна отримати власну вакцину проти коронавірусу?
В Україні теж анонсують виробництво власної вакцини. Ще в квітні Володимир Зеленський обіцяв мільйон доларів тому, хто винайде препарат. Але прогресу немає