До конца текущего года будет окончательно утвержден проект достройки энергоблоков №3 и №4 на "Хмельницкой атомной электростанции". Об этом в своем блоге сообщил временный и.о. президента "НАЭК Энергоатом" Петр Котин.

НАЭК "Энергоатом" не просто выживать, но и развиваться. Делать это мы можем, среди прочего, внедряя амбициозные инвестиционные проекты, крайне важны не просто для атомной отрасли, но и для экономики страны в целом. Один из таких проектов до конца текущего года выйти на этап окончательного утверждения. Речь идет о достройке двух энергоблоков Хмельницкой АЭС - №3 и №4.

Строительство энергоблока №3 ХАЭС было начато в сентябре 1985 года, энергоблока №4 - в июне 1986-го. Они проектировались с мощностью 1000 МВт каждый, с реакторной установкой ВВЭР-1000/В-320. Однако в 1990 году работы были приостановлены из-за моратория на строительство новых АЭС. На данном этапе строительная готовность энергоблоков ХАЭС составляет 75% для №3 (там смонтировано около 85 единиц оборудования: баки, теплообменники, фильтры и т.д.) и 15% для №4.

Строительство заморожено из-за отсутствия заключения Минприроды о влиянии энергоблоков на окружающую среду.

Почему же проект по достройке энергоблоков №3 и №4 ХАЭС действительно стратегический для государства? Во-первых, увеличение объемов производства электроэнергии позволит оставить тариф для потребителей доступным и обеспечит баланс и устойчивость энергосистемы страны. А это означает гарантию энергетической безопасности государства и стабильность экономической ситуации. Во-вторых, проект создаст тысячи дополнительных рабочих мест.

Специалисты посчитали, что общая стоимость достройки энергоблоков №3 и №4 ХАЭС составит в текущих ценах 76,8 млрд грн. Рассматривается возможность привлечения средств со вторым по размеру активов банком Великобритании BARCLAYS, были проведено переговоры с компанией Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) и Китайской национальной ядерной корпорацией (CNNC).

Ранее сообщалось, что "Энергоатом" будет покупать уран во Франции вместо России.