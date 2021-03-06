"Нафтогаз" в марте поставляет газ по 6,86 грн/куб.м с НДС Источник: Нефтегаз Украины

НАК "Нафтогаз Украины" из-за долгов прекратил поставки природного газа для ОКП "Донецктеплокоммунэнерго". Об этом сообщает пресс-служба "Донецкоблгаза".

ОКП "Донецктеплокоммунэнерго", как поставщик тепла для Донецкой области, осталось без поставщика природного газа из-за долгов перед "НАК "Нафтогаз Украины". "Донецкоблгаз" с субботы (06.03. 2021) обязан прекратить газоснабжение на объекты "Донецктеплокоммунэнерго".

"Нафтогаз Украины" заявляет, что долг областного коммунального предприятия "Донецктеплокоммунэнерго" составляет 1,5 млрд грн.

В течение последнего месяца НАК "Нафтогаз" отключил от газоснабжения и поставок газа населению следующие компании:

1 марта - ООО "Полтавагаз сбыт" , которое обеспечивало газоснабжением 349 тыс. бытовых клиентов на Полтавщине;

, которое обеспечивало газоснабжением 349 тыс. бытовых клиентов на Полтавщине; 13 февраля - АО "Лубныгаз" , которое поставляло газ жителей Лубен и района;

, которое поставляло газ жителей Лубен и района; 16 февраля - ООО "ПОЛІССЯГАЗ" на территории оператора ГРМ ОАО "Коростышевгаз" (11 ты. бытовых клиентов в Коростышеве и районе).

На сегодня в Украине газ бытовым клиентам поставляют более 50 компаний. Выбрать поставщика и сравнить цены можно на онлайн-ресурсах https://gazpravda.com.ua/ или https://gasoteka.ua-energy.org/.

"Нафтогаз" в марте 2021 года поставляет газ бытовым потребителям по тарифам:

6,86 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки);

4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м, - по годовому тарифу.

Напомним, что Кабмин поручил создать для населения "годовой тариф" на газ. Поручение предусматривает продажу "Укргазвыдобування" с марта 2021 года газа поставщикам и производителям тепловой энергии для нужд потребителей коммунальных услуг, в том числе ОСМД, по фиксированной цене на срок с 1 апреля 2021 года по 30 апреля 2022 года.