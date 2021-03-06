"Нафтогаз" отключил газ "Донецктеплокоммунэнерго" [ Редактировать ]
Источник: Нефтегаз Украины
НАК "Нафтогаз Украины" из-за долгов прекратил поставки природного газа для ОКП "Донецктеплокоммунэнерго". Об этом сообщает пресс-служба "Донецкоблгаза".
ОКП "Донецктеплокоммунэнерго", как поставщик тепла для Донецкой области, осталось без поставщика природного газа из-за долгов перед "НАК "Нафтогаз Украины". "Донецкоблгаз" с субботы (06.03. 2021) обязан прекратить газоснабжение на объекты "Донецктеплокоммунэнерго".
"Нафтогаз Украины" заявляет, что долг областного коммунального предприятия "Донецктеплокоммунэнерго" составляет 1,5 млрд грн.
В течение последнего месяца НАК "Нафтогаз" отключил от газоснабжения и поставок газа населению следующие компании:
- 1 марта - ООО "Полтавагаз сбыт", которое обеспечивало газоснабжением 349 тыс. бытовых клиентов на Полтавщине;
- 13 февраля - АО "Лубныгаз", которое поставляло газ жителей Лубен и района;
- 16 февраля - ООО "ПОЛІССЯГАЗ" на территории оператора ГРМ ОАО "Коростышевгаз" (11 ты. бытовых клиентов в Коростышеве и районе).
На сегодня в Украине газ бытовым клиентам поставляют более 50 компаний. Выбрать поставщика и сравнить цены можно на онлайн-ресурсах https://gazpravda.com.ua/ или https://gasoteka.ua-energy.org/.
"Нафтогаз" в марте 2021 года поставляет газ бытовым потребителям по тарифам:
- 6,86 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки);
- 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м, - по годовому тарифу.
Напомним, что Кабмин поручил создать для населения "годовой тариф" на газ. Поручение предусматривает продажу "Укргазвыдобування" с марта 2021 года газа поставщикам и производителям тепловой энергии для нужд потребителей коммунальных услуг, в том числе ОСМД, по фиксированной цене на срок с 1 апреля 2021 года по 30 апреля 2022 года.
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