Кабинет министров поручил Министерству экономики как акционеру НАК "Нафтогаз Украины" подготовить до 5 марта проект решения о фиксированной цене на газ. Согласно поручению, ПАО "Укргазвыдобування" будет продавать газ по фиксированной цене уже с марта.

Решение принято на заседании правительства по предложению и.о. главы Министерства энергетики Юрия Витренко.

Поручение предусматривает продажу "Укргазвыдобування" с марта 2021 года газа поставщикам и производителям тепловой энергии для нужд потребителей коммунальных услуг, в том числе ОСМД, по фиксированной цене на срок с 1 апреля 2021 года по 30 апреля 2022 года.

Кроме того, планируется обязать ПАО "Укргазвыдобування" с апреля 2021 года продавать 100% объема природного газа всем участникам рынка на условиях не хуже, чем группе "Нафтогаз".

Читайте также о том, какие еще изменения ждут украинцев в марте. Ранее мы писали о том, что будет с тарифами на газ до конца года. Также сообщалось, что с 1 января 2021 года в Украине подорожает транспортировка газа. Согласно утвержденным тарифам на 2021 год, для 20 из 22 облгазов цены на доставку газа вырастут.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.