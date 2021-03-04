Самая старая в мире птица стала матерью в 70 лет. Самка темноспинного лайсанского альбатроса по имени Уиздом (Wisdom - "мудрость"), высидела своего 40-го птенца на островах Мидуэй (США) в северной части Тихого океана. Об этом сообщает газета Metro.

Малыша по очереди кормят Уиздом и ее пара - самец Акеакамаи. Обычно альбатрос выбирает себе одного партнера на всю жизнь и откладывает одно яйцо за раз. Уиздом и Акеакамая вместе с 2010 года.

Ученые начали наблюдать за Уиздом в 1956 году, когда ей было около пяти лет и она достигла половой зрелости. С тех пор, по подсчетам ученых, старейшая птица в мире налетала около 5 млн км. То есть смогла бы 6 раз слетать на Луну и обратно.

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