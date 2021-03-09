Коронавирус в Украине: Винницкая область вышла в лидеры [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
За минувшие сутки, 8 марта, коронавирус в Украине диагностировали у 3261 человек, 1837 - госпитализировали. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
В частности, заболели 160 детей и 54 медработника. За последние сутки умерли 76 пациентов с COVID-19, выздоровели - 975.
Наибольшее количество новых случаев заболевания зарегистрировано в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409), Львовской (351) областях и в городе Киев (201).
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев - 201 случай;
- Винницкая область - 460;
- Волынская область - 62;
- Днепропетровская область - 151;
- Донецкая область - 23;
- Житомирская область - 71;
- Закарпатская область - 195;
- Запорожская область - 13;
- Ивано-Франковская область - 433;
- Киевская область - 162;
- Кировоградская область - 5;
- Луганская область - 14;
- Львовская область - 351;
- Николаевская область - 151;
- Одесская область - 63;
- Полтавская область - 7;
- Ровенская область - 53;
- Сумская область - 69;
- Тернопольская область - 97;
- Харьковская область - 196;
- Херсонская область - 2;
- Хмельницкая область - 8;
- Черкасская область - 28;
- Черновицкая область - 409;
- Черниговская область - 37.
Напомним, что Закарпатье стало четвертым регионом, который оказался в "красной зоне" после Житомирской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.
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