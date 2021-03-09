За последние сутки медики госпитализировали 1837 человек Источник: ТАСС

За минувшие сутки, 8 марта, коронавирус в Украине диагностировали у 3261 человек, 1837 - госпитализировали. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, заболели 160 детей и 54 медработника. За последние сутки умерли 76 пациентов с COVID-19, выздоровели - 975.

Наибольшее количество новых случаев заболевания зарегистрировано в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409), Львовской (351) областях и в городе Киев (201).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 201 случай;

Винницкая область - 460;

Волынская область - 62;

Днепропетровская область - 151;

Донецкая область - 23;

Житомирская область - 71;

Закарпатская область - 195;

Запорожская область - 13;

Ивано-Франковская область - 433;

Киевская область - 162;

Кировоградская область - 5;

Луганская область - 14;

Львовская область - 351;

Николаевская область - 151;

Одесская область - 63;

Полтавская область - 7;

Ровенская область - 53;

Сумская область - 69;

Тернопольская область - 97;

Харьковская область - 196;

Херсонская область - 2;

Хмельницкая область - 8;

Черкасская область - 28;

Черновицкая область - 409;

Черниговская область - 37.

Напомним, что Закарпатье стало четвертым регионом, который оказался в "красной зоне" после Житомирской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.