Овчарок Байдена выслали из Белого дома (фото) [ Редактировать ]
Источник: Twitter
Немецкие овчарки президента США Джо Байдена - 2-летний Мейджор и 12-летний Чемп - были высланы из Белого дома. Об этом сообщает CNN.
По информации источников телеканала, Мейджор укусил сотрудника службы безопасности, после чего обе собаки были отправлены в дом Байденов в штате Делавэр. Подробности инцидента с нападением пса на агента Секретной службы неизвестны, в администрации Белого дома его не комментировали.
В 2018 году Байдены взяли Мейджора из приюта для домашних животных.
Овчарки Байдена переехали в Белый дом 26 января. Первая леди Джилл Байден недавно заявила, что собирается завести кота.
Уже бывший президент США Дональд Трамп стал первым главой государства за столетие, у которого не было домашнего животного.
Ранее сообщалось, что Юлия Мендель рассказала, когда Владимир Зеленский поговорит с Байденом.
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Мендель напомнила, что инаугурация Байдена состоялась в конце января и у него до сих пор "даже администрация не сформирована". Тот факт, что глава Белого дома успел провести телефонные переговоры с лидерами ряда государств, пресс-секретарь Зеленского объяснила тем, что у него "есть такая же склонность к результативности, как и у Зеленского"