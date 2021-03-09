Президент США Джо Байден и его собака Источник: Twitter

Немецкие овчарки президента США Джо Байдена - 2-летний Мейджор и 12-летний Чемп - были высланы из Белого дома. Об этом сообщает CNN.

По информации источников телеканала, Мейджор укусил сотрудника службы безопасности, после чего обе собаки были отправлены в дом Байденов в штате Делавэр. Подробности инцидента с нападением пса на агента Секретной службы неизвестны, в администрации Белого дома его не комментировали.

В 2018 году Байдены взяли Мейджора из приюта для домашних животных.

Овчарки Байдена переехали в Белый дом 26 января. Первая леди Джилл Байден недавно заявила, что собирается завести кота.

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Уже бывший президент США Дональд Трамп стал первым главой государства за столетие, у которого не было домашнего животного.

Ранее сообщалось, что Юлия Мендель рассказала, когда Владимир Зеленский поговорит с Байденом.