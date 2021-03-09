В Одессе парень после свидания нокаутировал девушку и похитил сумочку (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Одессе парень после свидания нокаутировал и ограбил девушку. Об этом сообщает полиция Одесской области.
Мужчина провел свою даму домой, а у подъезда жестоко избил до потери сознания и отобрал сумку со смартфоном и тремя тысячами гривен. "Скорую" и полицию на место происшествия вызвали соседи потерпевшей.
"Кавалера" задержали через несколько часов. Правоохранители изъяли у него часть похищенных денег, а вот гаджет он успел продать.
За совершение разбоя, соединенного с причинением тяжких телесных повреждений, полицейские объявили 25-летнему одесситу подозрение по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Напомним, что аналогичный случай произошел недавно в Киеве. Проводив девушку домой, парень попросил у нее телефон, якобы позвонить другу, и убежал с ним в темноту.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе женщина во время свидания обокрала кавалера и оставила ему сына.
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