Зеленский привлечет мобильные бригады МВД для ускорения вакцинации [ Редактировать ]
Во вторник, 9 марта, президент Владимир Зеленский заявил о том, что требует увеличить темпы вакцинации от коронавируса в Украине. Он предлагает привлечь для этого мобильные бригады. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Указано, что вопрос вакцинации против коронавируса в Украине и ситуацию с противодействием распространению коронавируса обсудили на традиционном селекторном совещании под председательством Зеленского.
Глава государства подчеркнул, что нашей стране нужно увеличить темпы вакцинации. Для этого он предложил привлечь мобильные бригады и ресурсы других ведомств, кроме Минздрава, и тщательно реагировать на случаи дезинформации о прививках.
Он заявил, что власть должна предоставить больше возможностей людям получить первые дозы вакцины, особенно если они работают на передовой борьбы с коронавируса.
В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что ведомство подготовило 50 мобильных бригад, которые помогут принять участие в проведении вакцинации.
Ранее сообщалось, что 9 марта глава Минздрава Максим Степанов заявил о необходимости ускорить вакцинацию от коронавируса. Он напомнил, что процесс иммунизации начался 24 февраля и за это время привили 19 118 человек.
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