С 14 мая правительство Греции готовится к летнему туристическому сезону. Об этом заявил министр туризма Греции Гарри Теохарис, передает The Guardian.

Если эпидемическая ситуация с коронавирусом в стране позволит, страна откроется.

Греция намерена начать свой жизненно важный летний сезон к середине мая.

Он отметил, что в Грецию можно будет попасть при условии наличия отрицательного теста на коронавирус или человек полностью вакцинировался от коронавируса.

В Греции будут приветствоваться туристы, которые перед поездкой будут либо вакцинированы, либо у них будут антитела, либо отрицательный тест на коронавирус. Все туристы будут проходить выборочную проверку.

Ранее мы писали о том, что на востоке Греции произошло мощное землетрясение, вызвавшее разрушение строений и зданий в самых близких населенных пунктах к эпицентру.

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