В Тернополе медики экстренно госпитализировали брата и сестру [ Редактировать ]
В одну из больниц Тернополя попали двое детей, возрастом четырех и одного года, которые отравились таблетками лекарственного средства тонзилотрен (его используют для лечения острой и хронической форм тонзилита). Об этом сообщает пресс-служба КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Тернопольской области.
Медики получили сообщение об отравлении малышей лекарственными средствами на улице Макаренко. Стало известно, что четырехлетняя девочка выпила более 10 таблеток тонзилотрена и отдала остаток годовалому брату.
Отмечается, что у девочки наблюдалась вялость и сонливость. На месте происшествия сотрудники медициской службы провели осмотр, оказали первую помощь и доставили брата с сестрой в больницу.
Читайте также, в Луцке 13-летняя школьница наглоталась таблеток перед уроками. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии, с ровесниками у девочки были равные отношения, проявлений детской травли не замечали.
Кроме того, в Умани две восьмиклассницы наглотались таблеток и попали в больницу. Обе девочки выпили по 10 таблеток и сейчас находятся под наблюдением медиков, что побудило их к этому шагу, пока не известно.
Ранее мы писали, что в городе Каменское Днепропетровской области 12-летняя девочка отравилась таблетками. Трагедия произошла в четверг, 4 марта. Школьницу в тяжелом состоянии доставили в областную детскую больницу на улице Космической.
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