В одну из больниц Тернополя попали двое детей, возрастом четырех и одного года, которые отравились таблетками лекарственного средства тонзилотрен (его используют для лечения острой и хронической форм тонзилита). Об этом сообщает пресс-служба КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Тернопольской области.

Медики получили сообщение об отравлении малышей лекарственными средствами на улице Макаренко. Стало известно, что четырехлетняя девочка выпила более 10 таблеток тонзилотрена и отдала остаток годовалому брату.

Отмечается, что у девочки наблюдалась вялость и сонливость. На месте происшествия сотрудники медициской службы провели осмотр, оказали первую помощь и доставили брата с сестрой в больницу.

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Кроме того, в Умани две восьмиклассницы наглотались таблеток и попали в больницу. Обе девочки выпили по 10 таблеток и сейчас находятся под наблюдением медиков, что побудило их к этому шагу, пока не известно.

Ранее мы писали, что в городе Каменское Днепропетровской области 12-летняя девочка отравилась таблетками. Трагедия произошла в четверг, 4 марта. Школьницу в тяжелом состоянии доставили в областную детскую больницу на улице Космической.

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