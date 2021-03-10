В Киеве уже второй день проходит съезд судей. Так, в ходе встречи был избран четвертый член Высшего совета правосудия. Им стала судья Луцкого суда Волынской области Инну Плахтий.

Об этом свидетельствует трансляция заседания.

Таким образом, судьи назначили всех четырех членов ВСП по своей квоте.

Плахтий приняла присягу перед делегатами съезда.

Работа съезда судей в Киеве продлится еще два дня.

В ближайшее время планируется избрание судьи Конституционного суда, а также переизбрание Совета судей Украины.

Как ранее сообщалось, Верховная Рада приняла закон №4531 о государственной службе, который предусматривает возобновление конкурсов на занятие должностей государственных служащих. Документ также исключает возможность увольнения государственных служащих категории "А" по политическим мотивам.

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