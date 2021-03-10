Рекордний штраф за недотримання карантину виписали на Буковині [ Редактировать ]
Рекордний штраф за порушення маскового режиму в "червоній" зоні виписали на Буковині. Раніше інспектори обмежувалися сумою в п'ятсот гривень. А цього разу, вперше в Україні, порушнику доведеться сплатити близько 5 тисяч! Покарали гастроном. Його працівники були без масок. На зауваження інспекторів не реагували. Саме тому мобільна бригада вирішила застосувати найжорсткіше покарання.
Наталія Клімчук, начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькі області:
Вчора, проїжджаючи, ми зайшли в цей магазин і побачили, що жоден з продавців і відвідувачів проігнорували дотримання цих вимог. Тому було прийнято рішення скласти протокол на керівника закладу.
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