Незаконний бізнес: на Рівненщині жінка торгувала фіктивними довідками COVID-19 [ Редактировать ]
Бізнес на ковідних довідках. На Рівненщині власниця турагенції сама друкувала документи про відсутність коронавірусу - для виїзду за кордон. І продавала їх відпочивальникам. За свої послуги просила півтисячі гривень. Працювала так майже пів року. Скільки загалом сфабрикувала поки що невідомо.
Марія Юстицька, начальниця відділу комунікації ГУНП України в Рівненській області:
За допомогою бланків із інтернету, використовуючи відповідне програмне забезпечення для їх заповнення зловмисниця продавала особам які виїжджали за кордон за результатами експертизи вирішуватиметься питання про повідомлення костопільчанці про підозру.
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Бізнес на ковідних довідках. На Рівненщині власниця турагенції сама друкувала документи про відсутність коронавірусу для виїзду за кордон. І продавала їх відпочивальникам
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