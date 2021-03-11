Бізнес на ковідних довідках. На Рівненщині власниця турагенції сама друкувала документи про відсутність коронавірусу - для виїзду за кордон. І продавала їх відпочивальникам. За свої послуги просила півтисячі гривень. Працювала так майже пів року. Скільки загалом сфабрикувала поки що невідомо.

Марія Юстицька, начальниця відділу комунікації ГУНП України в Рівненській області: