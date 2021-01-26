ТОП-5 проблемных автомобилей из завода [ Редактировать ]
Источник: Motor
Автопроизводители ежегодно выпускают новые модели авто, которые становятся лучше, надежнее и безопаснее с использованием передовых технологий. Однако бывает встречаются откровенно неудачные модели, в которых дефекты проявляются еще на этапе сборки, и покупатель получает проблемный автомобиль буквально сразу, как выедет из автосалона.
Автоэксперты выяснили, производителям каких марок автомобилей приходилось чаще всего отзывать свои модели для исправления обнаруженного брака по гарантии.
Citroën
Citroën C4 Picasso
Французский автопром в странах постсоветского пространства чаще вызывает неоднозначные ассоциации. Дело в том, что особенность строения этих автомобилей сильно отличается от немецкого прагматичного подхода. Поэтому диагностировать и находить проблемы у "французов" порой бывает сложно и дорого.
Однако самым проблемным брендом родом из Парижа является Citroën. Автопроизводителю приходилось отзывать модели C4 Picasso, C4, DS4 и C5 из-за проблем с перегревом двигателя.
Более того, у Citroën C4 Aircross (2011-2016) выявили ряд дефектов с ЭБУ и стояночным тормозом. Ау Citroën C-Crosser 2007-2012 годов также отзывался несколько раз, поскольку были выявлены проблемы с ремнями безопасности, механизмом закрытия люка и стеклоочистителями.
Peugeot
Peugeot 2008 (2017)
Еще один французкий бренд в рейтинге. 2017 год для "Пежо" выдался особенно неудачным, ведь модели Peugeot 2008, 208, 3008, 308, 5008, 508, выпущенные в этот период, отзывали из-за перегрева дефектных двигателей и утечек масла. Также у Peugeot часто отмечаются проблемы с электроникой и программным обеспечением.
Opel
Opel Astra (2018)
Как бы не хвалили немецкий автопром, есть в этой "бочке меда ложка дегтя". И имя ему – Opel. Эта марка странным образом не вписывается в стандарты "немецкого качества" из-за частых проблем, на которые жалуются владельцы.
Opel Astra, Cascada, Insignia и Zafira, которые выпускались в начале 2018 года, обладали массовой проблемой протечек масла. Opel Ampera (2016-2018), Movano (2016-2017) и Combo (2018) "грешили" неполадками рулевого управления.
Volkswagen
Volkswagen Golf (2011)
Был "грешок" у немецкого Volkswagen, который в принципе считается надежной маркой. Некоторые модели 2011 года были отозваны из-за перегрева стартера (Golf, Passat, Polo, Sharan, Scirocco, Passat CC, Eos, Touran, Jetta, Beetle, Beetle и Tiguan). У Amarok (2015-2017) выявлены проблемы со шлангами.
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz E-Class (2018)
Элитный Mercedes-Benz тоже оказался в антирейтинге. В моделях A, B, C, и E-Class, а также спортивных AMG GT, GLA и GLC (начало 2018 года) были выявлены проблемы с подушками безопасности. А модели CLE и GLS (весна-лето 2018) имели неисправности задних тормозов, которые меняли по гарантии в рамках отзывной кампании.
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