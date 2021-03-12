В Киеве мужчина пришел на свидание с пистолетом и начал угрожать девушке и ее подруге (видео) [ Редактировать ]
Источник: Патрульная полиция Украины
В Киеве девушка познакомилась в сети с мужчиной и пригласила его на свидание к себе домой. Он пришел в гости и начал угрожать ей и ее подруге пистолетом. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.
Инцидент произошел на улице Арсенальной. В какой-то момент одной из девушек удалось сбежать из квартиры и вызвать полицию.
Когда патрульные прибыли на место, то встретили кавалера, который выходил из подъезда с пистолетом в руках. Правоохранители выбили оружие из его рук и задержали.
Следователи выясняют все обстоятельств происшествия. О том, что почему девушка во время "свидания" была с подругой, и что вызвало ярость "кавалера", не сообщается.
Ранее сообщалось, что в Одессе парень после свидания нокаутировал девушку и похитил сумочку.
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