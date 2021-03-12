В Киеве девушка познакомилась в сети с мужчиной и пригласила его на свидание к себе домой. Он пришел в гости и начал угрожать ей и ее подруге пистолетом. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

Инцидент произошел на улице Арсенальной. В какой-то момент одной из девушек удалось сбежать из квартиры и вызвать полицию.

Когда патрульные прибыли на место, то встретили кавалера, который выходил из подъезда с пистолетом в руках. Правоохранители выбили оружие из его рук и задержали.

Следователи выясняют все обстоятельств происшествия. О том, что почему девушка во время "свидания" была с подругой, и что вызвало ярость "кавалера", не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Одессе парень после свидания нокаутировал девушку и похитил сумочку.