В Кривом Роге 15-летняя девочка выпила за раз 40 таблеток [ Редактировать ]
В четверг, 11 марта, около 16:30, в Кривом Роге 15-летняя девочка выпила 40 таблеток анальгетика. Об этом сообщает Криворожское районное управление полиции.
В восьмую больницу Кривого Рога доставили подростка в тяжелом состоянии.
Врачи диагностировали отравление.
В полицию поступило сообщение от врачей 8-й горбольницы, что к ним поступила девушка 2005 года рождения с отравлением медикаментами. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Представителями ювенальной превенции выясняются все обстоятельства данного происшествия.
Мы также писали о том, как в городе Каменское Днепропетровской области 12-летняя девочка отравилась таблетками.
Отметим, что 22 февраля Верховная Рада зарегистрировала два законопроекта, которые предусматривают запрет на продажу лекарственных средств детям до 14 лет. 26 февраля в Сумскую областную детскую больницу доставили двух 16-летних девушек, которые отравились лекарственными препаратами.
Как сообщали "Подробности", 3 февраля в Кривом Роге под Днепром задержали 15-летнюю администратора "группы смерти", которая в Telegram склоняла к самоубийству 13 человек. 4 февраля девушка планировала уйти из жизни.
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