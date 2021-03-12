В четверг, 11 марта, около 16:30, в Кривом Роге 15-летняя девочка выпила 40 таблеток анальгетика. Об этом сообщает Криворожское районное управление полиции.

В восьмую больницу Кривого Рога доставили подростка в тяжелом состоянии.

Врачи диагностировали отравление.

В полицию поступило сообщение от врачей 8-й горбольницы, что к ним поступила девушка 2005 года рождения с отравлением медикаментами. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Представителями ювенальной превенции выясняются все обстоятельства данного происшествия.

Мы также писали о том, как в городе Каменское Днепропетровской области 12-летняя девочка отравилась таблетками.

Отметим, что 22 февраля Верховная Рада зарегистрировала два законопроекта, которые предусматривают запрет на продажу лекарственных средств детям до 14 лет. 26 февраля в Сумскую областную детскую больницу доставили двух 16-летних девушек, которые отравились лекарственными препаратами.

Как сообщали "Подробности", 3 февраля в Кривом Роге под Днепром задержали 15-летнюю администратора "группы смерти", которая в Telegram склоняла к самоубийству 13 человек. 4 февраля девушка планировала уйти из жизни.

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