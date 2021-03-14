В США в возрасте 66 лет ушел из жизни бывший абсолютный чемпион мира по боксу Марвин Хаглер. Об этом сообщает TMZ Sports.

Вечером в субботу, 13 марта, Хаглер был доставлен в больницу из-за проблем с дыханием и болью в груди. Через четыре часа родственникам сообщили о смерти бывшего спортсмена.

Точная причина смерти будет установлена в ближайшее время.



Хаглер по прозвищу "Изумительный" дрался в период с 1973 по 1987 годы. За свою карьеру он провел 67 боев, одержал 62 победы, потерпел три поражения, а еще два поединка завершились вничью.

В 1980 году Хаглер добился максимального результата в боксе, став абсолютным чемпионом мира.

В 1987 году он потерпел поражение в бою с чемпионом в 5 весовых категориях Шугаром Рэем Леонардом. Победа была присуждена Леонарду раздельным решением судей и считается одной из самых спорных в истории бокса. После поражения Хаглер предлагал Леонарду реванш, но получил отказ, после чего ушел из бокса и стал сниматься в кино.

Ранее сообщали, что 3 марта ушел из жизни солист панк-рок-группы Brutto Сергей Королев.

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