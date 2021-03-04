Умер солист группы Brutto (видео) [ Редактировать ]
Источник: Facebook
3 марта ушел из жизни солист беларусской панк-рок-группы Brutto Сергей Королев. Участники коллектива сообщили об этом на официальной странице в Facebook.
Сегодня ушел наш брат - Бразил. Боец. Герой. Надежный друг. Светлая память тебе, Амиго! Ты сражался до конца.
Одна из поклонниц группы в комментарии написала, что музыкант страдал онкологическим заболеванием и в 2019 году перенес операцию по удалению глиобластомы правого полушария головного мозга IV степени.
Сергей Королев до 2014 года работал финансистом, был футбольным фанатом, увлекался спортом. Лидер Brutto и бывший солист группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок доверил ему исполнение песни "Гири".
Ранее сообщалось, что от онкологического заболевания умер известный украинский музыкант-цимбалист Петр Сказкив, прославившийся после участия в 7-м сезоне шоу "Україна має талант".
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