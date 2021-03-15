Некоторым людям всегда сложно угодить. Они все время находят, к чему "докопаться". С такими всегда скучно и неинтересно, ведь они слишком правильные. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый придирчивый.

Итак, на первом месте оказались Девы. От природы у них занудный характер, они дотошны к маленькими деталям, а их сознанием правит идеализм. Их жизнь можно было назвать утопией, поскольку все события, которые происходят в обществе и мире они воспринимают далеко не так, как есть в действительности.

Мир Дев слишком стерильный и правильный, поэтому любой посетитель должен быть оснащен бахилами и справкой от врача, и лучше не от одного.

А если вдруг требования Девы не будут соблюдены, она и сама кого хочешь вылечит, а вернее, "залечит" своим нытьем и занудством о том, как надо правильно жить.

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