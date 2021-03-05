Есть в нашем мире люди, которые любят по-настоящему только один раз в жизни. И даже если заводят отношения после расставания с любимым человеком, то уже не могут дать новому партнеру столько тепла, нежности и любви, как это было с предыдущим.

Астрологи рассказали, какой знак зодиака настоящий однолюб.

Итак, на первом месте оказался Рак. Представители этого знака надежны в плане верности и преданности. От Раков не дождешься измен.

Кроме того, если представители этого знака с кем-либо начинают бизнес-сотрудничество и деловые отношения, то для них превыше всего будет регламент, они будут действовать честно и по правилам. Раки - очень надежны.

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