Немецкий автоконцерн Volkswagen, являющийся крупнейшим в стране, сократит 5 тысяч сотрудников на предприятиях в Германии.

Руководство компании достигло обоюдного соглашения с советом работников, предполагающие досрочный или частичный выход на пенсию. Планируется, что Volkswagen выделят 300 миллионов евро планируют потратить на субсидии и заработную плату.

Отмечается, что автоконцерну необходимо придерживаться "строгого управления издержками, чтобы финансировать необходимые инвестиции в будущем". При этом, Volkswagen не уточнила, какое количество сотрудников может частично выйти на пенсию, однако их количество будет измеряться четырехзначным числом.

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Кроме того, руководство авиакомпании "Чешские авиалинии" приняло решение уволить всех 430 сотрудников в виду пандемии коронавируса. Самолеты простаивают в аэропортах, а экипажи остались без работы, так как спрос на авиаперевозки именно этой компанией сильно упал за период пандемии COVID-19.

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