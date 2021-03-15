Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае в понедельник утром в ходе торгов выросли в цене до 69,64 доллара за баррель.

По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,61%.

При этом цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 66,07 доллара за баррель, прибавив 0,70%.

В понедельник цены на нефть выросли, а цена на нефть марки Brent приблизилась к 70 долларам за баррель, поскольку данные показали, что восстановление экономики Китая ускорился в начале 2021 года, что улучшило перспективы спроса на энергоносители у крупнейшего в мире импортера нефти.

Читайте также, черное золото на фоне новостей об американской вакцине от COVID-19. Январские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялись на 3,72% до $44,37 за баррель.

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