В среду, 10 марта, в ходе торгов мировые цены на нефть эталонных марок упали ниже 67 долларов за баррель. Отметим, что еще два дня назад цены достигали 71 доллар.

Так, стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $66,9 за баррель (-0,9%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $63,5 за баррель (-0,77%).

Нефть дешевеет на данных Американского института нефти, согласно которым, за неделю запасы в США выросли на 12,8 млн баррелей. При этом эксперты прогнозируют рост на 2,7 млн баррелей.

Минэнерго США накануне незначительно повысило оценку добычи нефти в 2021 году - до 11,1 млн баррелей в сутки (б/с) с 11 млн б/с. В 2020 году производство нефти в Штатах составило 11,3 млн б/с.

С начала года цены на нефть выросли более чем на 30% на фоне снижения предложения, в частности, благодаря ограничению добычи Саудовской Аравией.

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