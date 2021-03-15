Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель будет вести вечернее ТВ-шоу под названием "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель", выходящего на каналах "Дом" и "UATV українською". Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Таким образом, Мендель будет заниматься комментированием актуальных событий, делиться своими выводами, а также давать прогноз для зрителей, смотрящих телеканалы с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Известно, что зрители смогут задавать вопросы ведущей с помощью мессенджера Viber по номеру +380 (50) 419 13 57, а каждое воскресенье пресс-секретарь главы государства ответит на них.

Отмечается, что первый эпизод программы выйдет для зрителей в YouTube в понедельник, 15 марта, в 19:00, при этом, в воскресенье, 21 марта, состоится премьера проекта на всех площадках телеканалов "Дом" и "UATV ураїнською".

Читайте также, известного украинского теведущего Вячеслава Соломку отстранили от ведения эфиров после того, как он на своей странице в TikTok дерзко высмеивал украинский язык. На опубликованом видео Соломка вместе с напарницей использует редко употребляемые украинские слова.

Кроме того, Зеленский уволил мужа популярной телеведущей Маши Ефросининой. Тимур Хромаев был назначен пятым президентом Украины Петром Порошенко главой Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку 30 января 2015 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.