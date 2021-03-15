В Одессе начали продавать COVID-паспорта - СМИ [ Редактировать ]
В Одессе начали продавать COVID-паспорта. Занимается этим лабораторный центр Минздрава. Соответствующая реклама появилась в социальных сетях. Об этом сообщает PavlovskyNEWS.
Отмечается, что для получения паспорта не нужно вакцинироваться.
Сотрудники лабораторного центра отмечают, что "с ним можно ездить везде … хоть в Израиль".
Важно, что COVID-паспорт одесской лаборатории – не документ, свидетельствующий о прохождении вакцинации, как можно было бы подумать, а сертификат, подтверждающий отсутствие коронавируса для выезда за границу.
В лаборатории отметили, что их COVID-паспорта - те же тесты, которые сдают в аэропорту, только по другим ценам.
Ранее сообщалось, как записаться на вакцинацию через приложение "Дия". Мы также писали о том, что врачи заявили об опасном побочном эффекте после вакцины Moderna. Эффект может наступить более чем через десять дней после первой прививки.
Также Далай-лама привился от коронавируса "украинской" вакциной. В видеообращении к своим последователям он рассказал, что решил сделать прививку по совету друзей, а также порекомендовал вакцинироваться всем остальным.
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