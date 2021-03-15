Верховной Раде Украины рекомендуют рассмотреть законопроект, согласно которому в стране может появиться новый вид пенсий. Об этом сообщает информационное управление аппарата Рады.

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Соответствующий проект предлагает устанавливать пенсии за особые заслуги гражданам, награжденным почетной грамотой Верховной Рады или грамотой Верховной Рады Украины.

Народные депутаты согласились с предложенной инициативой о необходимости поднятия статуса награды Верховной Рады, однако, при этом выразили различные мнения по поводу того, какой должна быть денежная выплата к награде: пожизненная или одноразовая.

Члены комитета также высказались о необходимости выработки механизма лишения награды в случае наличия уголовного дела. Сейчас он отсутствует.

Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде рассмотреть его на пленарном заседании.

Также сообщали, когда и на сколько вырастут пенсии в 2021 году.

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