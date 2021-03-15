Поцелуи и фото в постели: омбудсмен отреагировал на "роман" малолетних блогеров [ Редактировать ]
В понедельник, 15 марта, активно распространилась информация о "романе" 8-летней девочки и ее 13-летнего парня. Омбудсмен по правам ребенка Николай Кулеба рассказал о том, что обратился в правоохранительные органы.
Как только мне в субботу стало известно, а мне сообщили, что такие материалы есть в социальной сети, я сразу обратился в Министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру, киберполицию относительно соответствующего реагирования на такие материалы. Сегодня я уже официально обратился в правоохранительные органы и социальные службы.
По его словам, на данный момент эти факты выясняются.
То, что сейчас удалось установить - что есть продюсерская компания, которая находится в Москве, которая, по сути, ведет этих детей с помощью их родителей. Моя собственная позиция - это недопустимо.
По его словам, нарушаются права детей. Омбудсмен напомнил, что герои данной истории имеют миллионную аудиторию в соцсетях.
Это может побудить других подростков делать то же самое ... Это может побудить маленьких девочек и мальчиков делать видеоконтент и фотографии такого характера, изображающие определенное сексуальное поведение, и распространять, для того, чтобы самоутвердиться, получить поддержку и одобрение таких же как они подростков. Как по мне, это может привести к увеличению количества сексуального насилия в дальнейшем, а также случаев педофилии.
По его словам, что государство, общество и СМИ должны категорически отреагировать на подобные случаи.
Напомним, что, несмотря на то, что девочке всего 8 лет, она показывает в сторис недетские поцелуи и объятия.
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