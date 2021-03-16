Член Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федор Лапий заявил, что Украине изменят схему вакцинации от коронавируса препаратом CoviShield.

Теперь между дозами вместо первоначальных 28 дней будут делать трехмесячный интервал, чтобы достичь максимального уровня иммунной защиты.

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Обсуждение этой темы началось еще в феврале - после публикации в журнале The Lancet результатов масштабного исследования эффективности вакцины в Британии.

По результатам исследования, эффективность защиты привитого от легких/средних симптомов коронавируса после одной дозы (с 22 по 90 день после укола) - около 76%. У тех, кто получил второй укол через 12 недель, эффективность была 81,3%. Если вторую дозу давали менее чем через 6 недель, - всего 55,1%. Госпитализаций с COVID-19 в привитой группе не было после первого трехнедельного периода.

Лапий также заявил:

Принято решение максимально вакцинировать одной дозой "астры". Это даст нам возможность применить 250 000 доз - тех, которые были зарезервированы для второй дозы (при плане в 28 дней).

Также он добавил, что изменения не коснутся других вакцин от коронавируса, которые получит Украина.

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