В Украине религиозные лидеры поддержали вакцинацию. Во вторник, 16 марта, они в прямом эфире получают прививки от коронавируса. Вакцинация религиозных лидеров транслируется в Facebook Министерства здравоохранения.

Так, прививки получат:

верховный архиепископ Киево-Галицкий,

глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук),

архимандрит Михайловского Златоверхого монастыря Лаврентий (ПЦУ),

представитель Федерации еврейских общин в Киеве Леонид Барац,

представитель Иудейской общины движения Хабад Любавич в Украине Борис Стругацкий.

Кроме того, в прямом эфире прививки получат пять украинских врачей и руководитель отдела по вопросам религий Секретариата Кабинета министров Украины Андрей Юраш.

Ранее известный педиатр Евгений Комаровский рассказал, как определить, болеете вы коронавирусом или ОРВИ. По его словам, COVID диагностируется со 100%-ной вероятностью только после обследования на присутствие вируса или антител к нему, однако обратить внимание на симптомы все же стоит.

Также Комаровский рассказал, где легче всего заразиться COVID.

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