Львов могут "закрыть" в связи с ситуацией с коронавирусом. Это возможно в случае продолжения текущей динамики заболеваемости в городе.

Об этом на брифинге заявил мэр Львова Андрей Садовой.

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Он отметил, что в текущей ситуации могут быть закрыты все заведения для остановки увеличения роста заболеваемости.

"В сегодняшней ситуации мы стоим перед вопросом, чтобы закрыть город. И кафе, и рестораны. Все, если динамика не будет замедляться", - заявил Садовый.

Ранее сообщали, что Израиль предоставит Украине 10 млн доз COVID-вакцины Pfizer. Проект контракта уже направлен в Министерство здравоохранения Украины для утверждения.

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