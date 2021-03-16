Садовой заявил о возможности локдауна во Львове [ Редактировать ]
Львов могут "закрыть" в связи с ситуацией с коронавирусом. Это возможно в случае продолжения текущей динамики заболеваемости в городе.
Об этом на брифинге заявил мэр Львова Андрей Садовой.
Он отметил, что в текущей ситуации могут быть закрыты все заведения для остановки увеличения роста заболеваемости.
"В сегодняшней ситуации мы стоим перед вопросом, чтобы закрыть город. И кафе, и рестораны. Все, если динамика не будет замедляться", - заявил Садовый.
Ранее сообщали, что Израиль предоставит Украине 10 млн доз COVID-вакцины Pfizer. Проект контракта уже направлен в Министерство здравоохранения Украины для утверждения.
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