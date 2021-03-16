Пациентам, которые получили дозу вакцины от коронавируса и после этого почувствовали симптомы COVID, нужно пройти ПЦР-тест, даже после двух прививок. Но имунная реакция обычно проявляется в первые недели после вакцинации. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он также рассказал, что люди, которые переболели коронавирусом, могут прививаться и нет конкретных противопоказаний для этой категории пациентов.

Кроме этого, до сих пор продолжаются исследования по силе и продолжительности иммунитета после болезни.

"У большинства людей, инфицированных COVID-19, иммунная реакция появляется в течение нескольких первых недель после инфицирования. До сих пор продолжаются исследования, которые призваны определить насколько сильную защиту вследствие перенесенной болезни и как долго он продолжается. Также, параллельно изучается и вопрос, зависит сила и продолжительность иммунного ответа от типа инфекции, в частности от того, как она протекает - без симптомов, в легкой или тяжелой форме", - сказал Ляшко.

Минздрав разрешает прививаться переболевшим и ранее чем через полгода после болезни, при условии привитости приоритетных групп и остатка доз для остальных.

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