Співробітник СБУ викрав людину і вимагав викуп [ Редактировать ]
Перевертень у погонах. Співробітник СБУ викрав харків'янина і вимагав викуп у 90 тисяч євро. І поки чоловік не погодився заплатити - його катували і погрожували вбити.
Банду на чолі з силовиком викрило Держбюро розслідувань. З'ясували, що СБУшник мав трьох спільників. І на справу пішов на замовлення російської компанії.
Постраждалий раніше працював в українському представництві фірми. Нині усім підозрюваним оголосили підозру. А працівникові СБУ обрали запобіжний захід - два місяці арешту без права на заставу.
Ольга Чиканова, секретар Державного бюро розслідувань:
Правоохоронець вступив у злочинну змову з трьома цивільними особами. Він викрав та незаконно позбавив волі колишнього керівника представництва однієї з фінансово-партнерських Інтернет-мереж російської компанії. Надалі під час незаконного утримання потерпілого всупереч його волі він вимагав передати їм €40 тисяч і 1,6 млн грн, які представники вказаної компанії помилково вважали своєю власністю.
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