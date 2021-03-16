Перевертень у погонах. Співробітник СБУ викрав харків'янина і вимагав викуп у 90 тисяч євро. І поки чоловік не погодився заплатити - його катували і погрожували вбити.

Банду на чолі з силовиком викрило Держбюро розслідувань. З'ясували, що СБУшник мав трьох спільників. І на справу пішов на замовлення російської компанії.

Постраждалий раніше працював в українському представництві фірми. Нині усім підозрюваним оголосили підозру. А працівникові СБУ обрали запобіжний захід - два місяці арешту без права на заставу.

Ольга Чиканова, секретар Державного бюро розслідувань: