В Украине новый антирекорд смертности от COVID [ Редактировать ]
В Украине за прошедшие сутки подтвердили 289 летальных случаев от COVID-19. Это максимум с начала пандемии.
Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
До этого антирекордом было 285 летальных случаев. Столько смертей было подтверждено за 11 декабря 2020 года.
Судя по статистике, рост смертности от COVID-19 в Украине наблюдается с 10 марта.
Всего за вчера зафиксировали 11 833 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Львовской и Одесской областях.
Читайте также последнюю статистику о больных коронавирусом в Украине.
Ранее мы писали, что в Украине ожидают скорый спад пандемии коронавируса. В настоящее время заболеваемость растет, однако вскоре столь агрессивная динамика COVID-19 может пойти в наклонную динамику, это зависит только от "поведения" вируса.
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