Серія нападів на спа-салони сталася у США. 8 людей загинули. Інцидент трапився у штаті Джорджія. Невідомий відкрив вогонь у двох закладах Атланти. Там загинули 3 жінки.

За годину до цього, неподалік міста, у спа-салоні вбили п'ятьох людей. Усі вони були азійського походження. Зв'язок між убивствами поки ще встановлюють, та поліції вдалося затримати підозрюваного в одному з трьох нападів - ним виявився 21-річний чоловік.