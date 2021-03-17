По состоянию на 17 марта "оранжевая зона" адаптивного карантина в Украине снова расширилась. Теперь в нее входят 16 областей и Киев. Вчера в "оранжевой зоне" находилось 10 регионов, а позавчера - 11.

На сегодня в "оранжевой зоне" оказались Киев, Винницкая, Волынская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

В "красной зоне" остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Остальные же находятся в "желтой зоне".

Норма госпитализации в не более 60 случаев на 100 тысяч населения превышена:

Киев - 90,3

Винницкая область - 136,5

Житомирская область - 111,9

Закарпатская область - 98,3

Ивано-Франковская область - 133,1

Киевская - 65,3

Николаевская область - 99,1

Одесская - 62,3

Хмельницкая область - 87,0

Черновицкая область - 99,4

Ранее мы писали, что в Украине ожидают скорый спад пандемии коронавируса. В настоящее время заболеваемость растет, однако вскоре столь агрессивная динамика COVID-19 может пойти в наклонную динамику, это зависит только от "поведения" вируса.

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