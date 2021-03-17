В Украине расширили "оранжевую зону" [ Редактировать ]
По состоянию на 17 марта "оранжевая зона" адаптивного карантина в Украине снова расширилась. Теперь в нее входят 16 областей и Киев. Вчера в "оранжевой зоне" находилось 10 регионов, а позавчера - 11.
На сегодня в "оранжевой зоне" оказались Киев, Винницкая, Волынская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.
В "красной зоне" остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Остальные же находятся в "желтой зоне".
Норма госпитализации в не более 60 случаев на 100 тысяч населения превышена:
Киев - 90,3
Винницкая область - 136,5
Житомирская область - 111,9
Закарпатская область - 98,3
Ивано-Франковская область - 133,1
Киевская - 65,3
Николаевская область - 99,1
Одесская - 62,3
Хмельницкая область - 87,0
Черновицкая область - 99,4
Ранее мы писали, что в Украине ожидают скорый спад пандемии коронавируса. В настоящее время заболеваемость растет, однако вскоре столь агрессивная динамика COVID-19 может пойти в наклонную динамику, это зависит только от "поведения" вируса.
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