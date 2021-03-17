Акне, высыпания, шелушения, сухость и другие проблемы кожи зачастую связаны с питанием. О том, что нужно исключить из рациона, чтобы поддерживать тонус и молодость кожи, рассказали медики, передает newsyou.info.

Во-первых, следует отказаться от сахара, потому что он лишает кожу ее натурального увлажнителя - гиалуроновой кислоты, а также провоцирует появление стафилококковой инфекции. Во-вторых, важно исключить фастфуд, в котором содержится большое количество трансжиров и соли - последняя вызывает задержку жидкости в организме, а это приводит к отекам.

Лучше отказаться от алкоголя и кофе. Употребление алкогольных напитков в больших количествах ведет к обезвоживанию организма, что скажется на коже преждевременными морщинами, высыпаниями и шелушениями. А кофе повышает в организме уровень гормона стресса - кортизола, и еще дает мочегонный эффект, что ведет к обезвоживанию, потере упругости и эластичности кожи, а также к ее старению.

Под запретом оказывается и молочная продукция. Она не только не усваиваются, но и провоцируют проблемы с желудочно-кишечным трактом и высыпания на коже.

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