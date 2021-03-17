Всемирная организация здравоохранения подтвердила обнаружение "британской" версии коронавирусной инфекции в 118 странах мира. Такая информация внесена в эпидемиологический бюлетень ВОЗ.

Штамм коронавирусной инфекции, который получил называние VOC-202012/01 за минувшую неделю обнаружили еще 8 странах. При этом, южноафриканский" штамм коронавируса, получивший маркировку 501Y.V2, выявлен еще в 6 странах, а в целом - в 64.

Отмечается, что с 8 по 14 марта 2021 года в мире лабораторно подтвердили 3 033 213 новых случаев заражения COVID-19, что на 10% больше, чем за период предыдущей недели.

Ранее мы писали, что на территории Великобритании лабораторно подтвердили первые два случая заболевания "филиппинской" версией коронавирусной инфекции.

Кроме того, Германская вирусологическая лаборатория в клинике "Шарите" подтвердила в образцах, взятых в Винницкой и Закарпатской областях случаи заражения "британской" разновидностью коронавируса. Циркуляцию мутировавших штаммов, которые имеют южно-африканское или бразильское происхождение - не обнаружено.

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