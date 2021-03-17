Вакцины для борьбы с COVID-19 могут оказаться бессильны против напора штамма/ фото: Pixabay

На территории Великобритании лабораторно подтвердили первые два случая заболевания "филиппинской" версией коронавирусной инфекции.

Служба общественного здоровья страны заявила, что новый вариант COVID-19 содержит огромное количество различных мутаций, в том числе шипованный белок E484K, ранее обнаруженный в "бразильском" штамме, что может сделать "филиппинский" штамм еще более опасным.

Отмечается, что специалисты выразили опасение, что вакцины для борьбы с COVID-19 могут оказаться бессильны против напора новой версии белка E484K . Известно, что один из случаев заражения филиппинским штаммом связан с международными поездками, а другой все еще расследуется.

Читайте также, во Франции нашли штамм COVID-19, который не определяется ПЦР-тестом. Ученые и медики проводят углубленные исследования нового штамма, чтобы лучше понять его характеристики, также еще предстоит проверить реакцию мутации на вакцины и антитела.

Кроме того, в финской лаборатории Vita Laboratoriot специалисты подтвердили новый штамм коронавирусной инфекции, который ранее был неизвестен медикам. Также было подтверждено два случая заражения новоиспеченным SARS-CoV-2, однако считается что инфицированных может быть намного больше.

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