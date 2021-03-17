Могут посадить за "порнографию": в полиции отреагировали на роман 8-летней девочки и 13-летнего блогера [ Редактировать ]
В среду, 17 марта, в полиция заявили, что контент 8-летней девочки Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая, расценили как "порнографию".
Полиция Киевской области начала уголовное производство о "распространении порнографии".
Санкции статьи предусматривают штраф в размере 17-68 тыс. грн или арест до 6-ти месяцев, либо ограничение свободы до 3-х лет.
Мать девочки, которая и занимается продвижением контента с дочкой в соцсетях, вызвали на допрос.
Ранее мама 8-летней Миланы впервые прокомментировала скандал вокруг "отношений" своего ребенка с 13-летним блогером. Мать девочки Дарья дала первый комментарий и отметила, что ничего противозаконного не совершила.
Как стало известно, Дарья будет добиваться того, чтобы дело было закрыто на досудебном этапе.
Ранее мы писали, что в школе в Ирпине разгорелся скандал. Учитель физкультуры устраивал между учениками бои.
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