В среду, 17 марта, в полиция заявили, что контент 8-летней девочки Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая, расценили как "порнографию".

Полиция Киевской области начала уголовное производство о "распространении порнографии".

Санкции статьи предусматривают штраф в размере 17-68 тыс. грн или арест до 6-ти месяцев, либо ограничение свободы до 3-х лет.

Мать девочки, которая и занимается продвижением контента с дочкой в соцсетях, вызвали на допрос.

Ранее мама 8-летней Миланы впервые прокомментировала скандал вокруг "отношений" своего ребенка с 13-летним блогером. Мать девочки Дарья дала первый комментарий и отметила, что ничего противозаконного не совершила.

Как стало известно, Дарья будет добиваться того, чтобы дело было закрыто на досудебном этапе.

Ранее мы писали, что в школе в Ирпине разгорелся скандал. Учитель физкультуры устраивал между учениками бои.