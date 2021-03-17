СБУ знайшла російські міни на Луганщині [ Редактировать ]
Черговий факт присутності збройних формувань Російської Федерації на окупованій Луганщині виявили слідчі СБУ. Про це повідомляє прокуратура Луганської області.
На території Щастинського і Сєвєро-Донецького районів знайшли бойові протипіхотні фугасні міни та фрагмент протипіхотної осколкової міни. Таких засобів ураження не використовують ЗСУ.
Натомість їх застосовують збройні формування окупантів.
по теме
Війна під акомпанемент скрипки та фортепіано. Наш військовий кореспондент Ігор Левенок зустрів на сході бійця-віртуоза, який вміє грати одразу на кількох музичних інструментах
Неподалік Водяного на півдні Донеччини російські найманці вдарили з мінометів та гранатометів. На цій ділянці було найгарячіше кажуть у штабі ООС
Ворог проводить навчання на окупованому Донбасі, а також нарощує озброєння і кількість військової техніки
Неподалік Водяного, на півдні Донеччини російські найманці вдарили з мінометів та гранатометів
Степ зораний вирвами та засіяний смертельним залізяччям - саме такий вигляд має передова під Попасною, вогняна "посівна" тут триває вже тиждень