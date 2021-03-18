Президент России Владимир Путин прокомментировал скандальное интервью президента США Джо Байдена телеканалу ABC, в котором тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли президента России "убийцей".

Во время видеоконференции хозяина Кремля спросили, что он думает о словах главы Белого дома. Владимир Путин сказал следующее:

Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: "Будьте здоровы". Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии и без шуток... В истории каждого народа, каждого государства, много очень тяжелых, очень драматических и кровавых событий. Но когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало. Мы всегда там видим себя. Потому что всегда перекладываем на другого человека то, чем сами дышим. И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе когда спорили, мы говорили так: кто как обзывается, тот так и называется.

Путин отметил, что Россия намерена сотрудничать с США на своих условиях.

Знаю, что США, руководство США в целом настроено иметь с нами определенные отношения, но по тем вопросам, которые представляют интерес для самих США, и на их условиях. Мы, хоть они думают, что мы такие же, как они, но мы другие люди, у нас другой генетический и культурно-нравственный код. Но умеем отстаивать свои собственные интересы. И мы будем с ними работать, но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы. И на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя. И им придется с этим считаться.

Напомним, что 16 марта на телеканале ABC вышло интервью президента США. Байден прокомментировал доклад национальной разведки США с утверждениями, что Кремль перед выборами 2020 года пытался его дискредитировать и поддержать Дональда Трампа.

Вместе с тем в докладе не было зафиксировано "систематических кибератак" из России, нацеленных на то, чтобы повлиять на результаты выборов. Американский лидер пригрозил Путину, что тот "заплатит" за вмешательство в выборы, однако не конкретизировал своей угрозы.

По словам Байдена, в начале января у него состоялся телефонный разговор с Путиным, в ходе которого он сказал российскому президенту: "Я знаю вас, вы знаете меня. Если окажется, что это (вмешательство) имело место, то будьте готовы (к последствиям)", - сказал Байден.

После резкого заявления американского лидера посла России в США Анатолия Антонова вызвали в Москву для консультаций с целью понять, "что делать и куда двигаться в контексте отношений с США".

Ранее сообщалось, что 17 марта США расширили санкции против России из-за Навального.