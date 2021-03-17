В среду, 17 марта, Министерство иностранных дел России вызвало посла Анатолия Антонова из Вашингтона для консультаций. Такое решение приняли после того, как США объявили о новых санкциях против России. Об этом говорится в заявлении на сайте российского МИД.

Как отметили в Москве, консультации с послом нужны для того, чтобы проанализировать, "что делать и куда двигаться" в контексте отношений между Россией и США.

Для нас главное - определить, какими могут быть пути исправления находящихся в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы в тупик. Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски.

Напомним, что Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января после возращения из Берлина, где он лечился от отравления. Федеральная служба исполнения потребовала арестовать политика из-за нарушения им условий испытательного срока. Прокуратура поддержала эту просьбу.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы вынес решение заменить Алексею Навальному условный срок на реальный. Следующие 2,5 года он проведет в колонии общего режима.

"Подробности" сообщали, что отбывать наказание оппозиционер будет в исправительной колонии во Владимирской области.