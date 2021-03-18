Гибралтар, являющийся заморской территорией Великобритании, заявил о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции всех жителей страны. Об этом рассказал премьер-министр Великобритании Мэтт Хэнкок.

По его словам, около 26 тысяч жителей государства в возрасте от 18 лет получили обе дозы вакцины, которую доставляли туда из Англии. При этом известно, что общая численность населения Гибралтара достигает 35 тысяч человек.

Отмечается, что главными факторами оперативного завершения иммунизации в рекордные сроки стали: малое количество жителей территории, маленькие размеры страны, а также непрерывная поставка препаратов из Великобритании.

Читайте также, у жителей Объединенных Арабских Эмиратов появится коллективный иммунитет против коронавирусной инфекции. Национальное управление по чрезвычайным ситуациям ОАЭ заявило, что по состоянию на 3 марта 2021 года, в стране использовали 6 миллионов доз препарата для борьбы с COVID-19.

Кроме того, Государство Израиль стало первой страной в мире, которая полностью искоренила коронавирусную инфекцию. Такая ситуация сложилась, благодаря слаженным и быстрым действиям во время кампании по вакцинации как населения.

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