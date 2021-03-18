На Донбассе погиб украинский военный [ Редактировать ]
Пророссийские боевики на Донбассе в четверг, 18 марта, смертельно ранили украинского военного. Инцидент произошел вблизи населенного пункта Пивденное. Об этом сообщило ОТУ "Север" на странице в Facebook.
Оккупанты обстреляли украинские позиции из артиллерийского вооружения и автоматического оружия.
"В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но к сожалению спасти жизнь не удалось", - рассказали в ОТУ.
О действиях пророссийских боевиков уведомили представителей ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации.
Ранее мы писали о том, что у Зеленского сделали важное заявление о переговорах по Донбассу. Также сообщалось, что в ТКГ озвучили варианты действий России по Донбассу.
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