На Донбассе погиб украинский военный [ Редактировать ]
На Донбассе вблизи Марьинки боевики совершили обстрел позиций украинских военных. В результате вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий погиб.
На действия противника украинские военные открывали огонь в ответ, сообщает пресс-центр штаба ООС.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.
Всего же в течение минувших суток, 12 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня.
Кроме того, по состоянию на 7:00 13 марта, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня в районе населенного пункта Пески. Противник открывал огонь в сторону наших позиций из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Ранее мы писали о том, что у Зеленского сделали важное заявление о переговорах по Донбассу. Также сообщалось, что в ТКГ озвучили варианты действий России по Донбассу.
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