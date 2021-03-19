В Киеве и Полтаве люди вышли на протесты [ Редактировать ]
В пятницу утром, 19 марта, в Киеве, под зданием городской государственной администрации (КГГА), представители "Save ФОП" устроили протест из-за локдауна, который вводят в городе с 20 марта.
Сейчас несколько десятков человек протестуют под КГГА. Затем предприниматели планируют выйти на Майдан, а потом пойти под Кабмин и Офис президента.
Участники протеста требуют отменить решение об усилении карантина в столице.
Протесты также проходят в Полтаве. Под зданием Полтавской ОГА собрались предприниматели, которые требуют отменить ограничения.
Отметим, что в Полтаве вчера усилили карантин. В городе временно прекратили работу театров, музеев, библиотек, а также отменили концерты.
Напомним, что уже завтра, 20 марта Киев уйдет на локдаун. В городе вводят жесткие ограничения, которые буду действовать до 9 апреля. Читайте, что закроют, а что будет работать, как и прежде.
Также мы писали о том, как будет работать транспорт во время карантина.
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