Життя після карантину: чи загрожує Україні епідемія постковідного безробіття? [ Редактировать ]
Епідемія безробіття. За останній рік людей на біржі праці побільшало на третину - насамперед, через карантин. Нині кожен десятий українець - без роботи.
Кого локдаун змусив кардинально змінити фах і які професії на ринку найзатребуваніші?
Ще рік тому в Анни була робота мрії. Дівчина працювала бортпровідницею. Попри всі складнощі літати любила
Анна Рибак, колишня бортпровідниця:
Перегрузи, перевантаження в плані тиску, ти на ногах. Одне діло, коли на ногах на землі, а інше - коли в небі.
Та карантин спустив Аню з небес на землю - буквально. Авіакомпанія за один день звільнила дві сотні співробітників
Анна Рибак, колишня бортпровідниця:
Я і багато моїх колег пішли не за своїм бажанням, нас просто скоротили, тому що відбулось зменшення кількості літаків і не потрібна така кількість персоналу. Я просто пішла у відпустку і не вийшла з неї.
І дівчина - не єдина постраждала. Минулого року карантин залишив без роботи два мільйони українців.
Інна Бондіні, начальниця Управління надання послуг населенню Державного центру зайнятості:
На сьогодні ми маємо на 30 відсотків більше зареєстрованих безробітних, ніж було минулого року. І на сьогодні у нас зареєстровано 470 тисяч безробітних.
І це лише зареєстровані в центрі зайнятості. Насправді ж, безробітних майже півтора мільйона - кожен десятий з працездатного населення. На одну вакансію претендують до 8 людей.
Інна Бондіні, начальниця Управління надання послуг населенню Державного центру зайнятості:
Найбільше у нас перебуває на обліку людей з бюджетної сфери. Важко знайти роботу менеджерам, бухгалтерам, фінансистам.
Це Рівне, центр професійної освіти. Тут тим, хто втратив роботу, пропонують почати кар'єру з нуля.
Альона все життя пропрацювала медсестрою у психіатричній лікарні. Коли почалася епідемія, медзаклад перепрофілювали, персонал скоротили. У державній лікарні жінці запропонували працювати за мінімальну зарплату. А інших вакансій через карантин поменшало.
Альона Кучинська, вчиться на майстра косметичного салону:
Я одна виховую трьох діток. Мені важко це було. Я звернулася в центр зайнятості і мені запропонували сюди вступати на професію "Косметик" - вступати і вчитися.
Для Альони це була мрія всього життя. У квітні складатиме іспит і отримає дозвіл на практику.
Альона Кучинська, вчиться на майстра косметичного салону:
Я буду приватним підприємцем. У мене буде свій кабінет. Буду лікувати шкіру людям. Я буду займатись тим, що люблю. Я буду займатися з красивими жінками.
Перепідготовку в Рівному торік пройшли 9 тисяч людей. Найпопулярніші професії - робітничі: водій, тракторист, токар, столяр. А ще вчать кухарів, кондитерів, перукарів і навіть барменів. Курси - безкоштовні.
Оксана Зигалова, заступниця директора Рівненського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості:
Зараз відбувається взагалі популяризація робітничих професій і люди починають усвідомлювати, що саме робітнича кваліфікація дає можливість реалізувати себе і отримувати гідну заробітну плату.
Водночас більша частина шукачів роботи - люди з вищою освітою. І їм, як правило, працевлаштуватися складніше. А перекваліфіковуватися наважуються не всі.
по теме
Зашморг на бізнесі: попри те, що вони не працюють - з підприємців вимагають оренду, а ще податки, кредити за товари, комуналка
Люди обурені вибірковим карантином. Особливо це стосується Прикарпаття, де на повну і досі працюють гірськолижні курорти - то ж чому одним карантин, а іншим гулянки?
Коронавірус назавжди змінив підхід бізнесу до роботи в офісі, але ІТ ринок був до цього готовий
Рекорд з початку року: в Україні стрімко зростає кількість інфікованих та госпіталізованих на COVID-19;
Будут закрыты театры, торговые центры, кинотеатры, гостиницы, бассейны и различные спортивные заведения