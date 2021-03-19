Епідемія безробіття. За останній рік людей на біржі праці побільшало на третину - насамперед, через карантин. Нині кожен десятий українець - без роботи.

Кого локдаун змусив кардинально змінити фах і які професії на ринку найзатребуваніші?

Ще рік тому в Анни була робота мрії. Дівчина працювала бортпровідницею. Попри всі складнощі літати любила

Анна Рибак, колишня бортпровідниця:

Перегрузи, перевантаження в плані тиску, ти на ногах. Одне діло, коли на ногах на землі, а інше - коли в небі.

Та карантин спустив Аню з небес на землю - буквально. Авіакомпанія за один день звільнила дві сотні співробітників

Анна Рибак, колишня бортпровідниця:

Я і багато моїх колег пішли не за своїм бажанням, нас просто скоротили, тому що відбулось зменшення кількості літаків і не потрібна така кількість персоналу. Я просто пішла у відпустку і не вийшла з неї.

І дівчина - не єдина постраждала. Минулого року карантин залишив без роботи два мільйони українців.

Інна Бондіні, начальниця Управління надання послуг населенню Державного центру зайнятості:

На сьогодні ми маємо на 30 відсотків більше зареєстрованих безробітних, ніж було минулого року. І на сьогодні у нас зареєстровано 470 тисяч безробітних.

І це лише зареєстровані в центрі зайнятості. Насправді ж, безробітних майже півтора мільйона - кожен десятий з працездатного населення. На одну вакансію претендують до 8 людей.

Інна Бондіні, начальниця Управління надання послуг населенню Державного центру зайнятості:

Найбільше у нас перебуває на обліку людей з бюджетної сфери. Важко знайти роботу менеджерам, бухгалтерам, фінансистам.

Це Рівне, центр професійної освіти. Тут тим, хто втратив роботу, пропонують почати кар'єру з нуля.

Альона все життя пропрацювала медсестрою у психіатричній лікарні. Коли почалася епідемія, медзаклад перепрофілювали, персонал скоротили. У державній лікарні жінці запропонували працювати за мінімальну зарплату. А інших вакансій через карантин поменшало.

Альона Кучинська, вчиться на майстра косметичного салону:

Я одна виховую трьох діток. Мені важко це було. Я звернулася в центр зайнятості і мені запропонували сюди вступати на професію "Косметик" - вступати і вчитися.

Для Альони це була мрія всього життя. У квітні складатиме іспит і отримає дозвіл на практику.

Альона Кучинська, вчиться на майстра косметичного салону:

Я буду приватним підприємцем. У мене буде свій кабінет. Буду лікувати шкіру людям. Я буду займатись тим, що люблю. Я буду займатися з красивими жінками.

Перепідготовку в Рівному торік пройшли 9 тисяч людей. Найпопулярніші професії - робітничі: водій, тракторист, токар, столяр. А ще вчать кухарів, кондитерів, перукарів і навіть барменів. Курси - безкоштовні.

Оксана Зигалова, заступниця директора Рівненського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості:

Зараз відбувається взагалі популяризація робітничих професій і люди починають усвідомлювати, що саме робітнича кваліфікація дає можливість реалізувати себе і отримувати гідну заробітну плату.

Водночас більша частина шукачів роботи - люди з вищою освітою. І їм, як правило, працевлаштуватися складніше. А перекваліфіковуватися наважуються не всі.