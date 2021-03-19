Київські та запорізькі кардіохірурги провели унікальну операцію на серці [ Редактировать ]
Профілактика раптової смерті. Так називають операцію за методом Феррацці, яку проводять на серці. Це - одне з найскладніших хірургічних втручань, яке сьогодні успішно провели спільно київські та запорізькі кардіохірурги.
Як усе минуло?
На операційному столі - 66-річна Наталія Іванівна. У жінки - гіпертрофічна кардіоміопатія.
Костянтин Руденко, заступник директора Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова:
Вона не могла пройти більше 20-30 метрів. Це запаморочення, втрата свідомості. Біль в ділянці серця.
Аби жінка жила повноцінним життям - над її серцем працюють найкращі кардіохірурги Запоріжжя та Києва. Оперують за технікою італійського професора Феррацці.
Костянтин Руденко, заступник директора Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова:
Методика профессора Ферраци позволяет сохранить свои внутрисердечные структуры без применения синтетических материалов или искусственных клапанов сердца.
Костянтин Руденко вчився в Італії, і саме він запровадив цю технологію в Україні. Метод вважається революційним, але дуже складним. Операція триває кілька годин, тіло пацієнта охолоджують до 31 градуса, серце зупиняють. І поки працюють хірурги, кровообіг штучно підтримують апарати.
В'ячелав Осауленко, завідувач відділення кардіохірургії Запорізької обласної клінічної лікарні:
На это время останавливается сердце и не работают легкие. Мы можем открыть ту или иную камеру сердца, и выполнить ту или иную реконструкцию.
Костянтин Руденко, заступник директора Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова:
При цій ваді перекрито вихід із серця. З лівого шлуночка кров не може нормально поступати в аорту.
Гіпертрофічна кардіоміопатія - небезпечна раптовою смертю, пояснюють медики. І в Україні, за статистикою, з такими вадами серця - більше сімдесяти тисяч людей.
Костянтин Руденко, заступник директора Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова:
Когда умирают школьники на уроках физического воспитания, молодые люди, спортсмены - это именно та категория людей, которая имеет такую тяжелую сердечную патологию. Она очень плохо диагностируется. И очень сложно ее лечить.
Складно, але реально. І Наталія Іванівна - одна з тих пацієнток, кого кардіохірурги врятували. Операція, звітують медики, пройшла успішно. І жінка вже за кілька тижнів поїде додому.
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