В течение ближайших 5-10 лет Украина хочет вступить в Европейский союз. Но для этого нужен прогресс в ключевых реформах. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Handelsblatt.

Вступление в Евросоюз, по словам премьера, станет возможным, когда в борьбе против коррупции или в правосудии будут достигнуты европейские стандарты.

Кроме того, на сегодня идут переговоры о соглашении о Совместном авиационном пространстве и общих стандартах энергетического рынка.

Украина готова стать членом ЕС - мы к этому стремимся как можно быстрее. Многие украинцы отдали свою жизнь в войне с Россией за эту идею ... Нашим желанием является в промежутке от 5 до 10 лет стать членом ЕС. Это конечно зависит не только от нас, а от 27 других стран.

Он также подчеркнул, что эти сроки касаются и вступления в НАТО.

Ранее мы писали о том, что Россия обвинила Украину в разрыве отношений с Евросоюзом.