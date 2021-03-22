"Украина хочет вступить в ЕС в течение 5-10 лет" - Шмыгаль [ Редактировать ]
В течение ближайших 5-10 лет Украина хочет вступить в Европейский союз. Но для этого нужен прогресс в ключевых реформах. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Handelsblatt.
Вступление в Евросоюз, по словам премьера, станет возможным, когда в борьбе против коррупции или в правосудии будут достигнуты европейские стандарты.
Кроме того, на сегодня идут переговоры о соглашении о Совместном авиационном пространстве и общих стандартах энергетического рынка.
Украина готова стать членом ЕС - мы к этому стремимся как можно быстрее. Многие украинцы отдали свою жизнь в войне с Россией за эту идею ... Нашим желанием является в промежутке от 5 до 10 лет стать членом ЕС. Это конечно зависит не только от нас, а от 27 других стран.
Он также подчеркнул, что эти сроки касаются и вступления в НАТО.
Ранее мы писали о том, что Россия обвинила Украину в разрыве отношений с Евросоюзом.
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